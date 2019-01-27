شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى لـ CNBC: السيسي تبنى خطة إصلاح عكست قدرة الاقتصاد على التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت نموذجا اقتصاديا ناجحا، وعكست قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.

وأضاف مدبولى خلال لقاء تليفزيونى مع شبكة CNBC الأمريكية، أن الخطة الاقتصادية أثمرت أرقام قياسية تتعلق بالنمو الاقتصادى المصرى، حيث استطاعت مصر أن تحافظ على الثبات فى النمو الاقتصادى فقد وصلت معدلات النمو إلى 5.3 % فى عام 2018، وهناك تطلع إلى استهداف نسبة 5.8 % لهذا العام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يعتقد أن أهم شئ تم تحقيقة هو الإصلاح الحقيقى فى قضايا متعددة، مثل دعم المواد البترولية وكذلك السلع التموينية، حيث تمت هذه الإصلاحات بكفاءة فضلا عن تأمين بيئة استثمارية من خلال العديد من التعديلات والتطويرات والتى جعلت مصر جاذبة للاستثمار مجددا، من وجهة نظر محلية وعالمية، مشيرا إلى عقد اجتماع مثمرا جدا مع النائب الأول لرئيس صندوق البنك الدولى.