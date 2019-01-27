شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن إعدام 100 ألف بطة مستوردة لإصابتها بوباء سالمونيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إعدام شحنة 100 ألف طائر بط مولار مستوردة بمحافظتى المنوفية والشرقية، بسب اكتشاف مرض وبائى " سالمونيلا " حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والثروة الداجنة، ويعد أحد الأمراض التى تسبب التسمم الغذائي، وبالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم اتخاذ جميع الإجراءات.

وقالت منى محرز ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن من بين الشحنة 76 ألف طائر بط بمحافظة الشرقية ، و24 ألف طائر" بط" بمحافظة المنوفية ، وجاء اعدام الشحنة بعد اخذ عينات اثناء فترة حجرها بالمحاجر البيطرية وارسالها الى معامل صحة بحوث صحة الحيوان المعتمدة دوليا والتى اكدت أنه بفحص العينة وعمل كافة الفحوصات اللازمة تبين إيجابية المرض.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات البيطرية والصحية تجاه اعدام الشحنة المستوردة ، وتوفير مدافن صحية بالمحافظتين لإعدامها ، واستخدام الجير الحى لمنع التلوث البيئى وعدم انتشار الامراض ، وجاء اعدام الشحنة نظرا لجهود الإدارة المركزية للحجر البيطرى بما تقوم به حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة .