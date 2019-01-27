شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان أكبر سوق أسماك بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سوق الأسماك الجديد، الذى يعد أكبر سوق ومجمع للأسماك فى الشرق الأوسط، كما يعد نقلة كبرى لمنظومة الخدمات بالمحافظة للمواطن وللعاملين في هذا المجال، كما انه نموذج حضاري يضاهي كبرى الأسواق.

وقال وزير التموين، على هامش افتتاحه السوق، إن افتتاح سوق أسماك بورسعيد يعد أحد آليات ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن سوق الأسماك الجديد يوجد به نقطة للشرطة، وإدارة التموين للرقابة على السوق.

وأضاف الدكتور على المصلحى، أن عام 2019 سيشهد نقلة حضارة في التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ الشهر المقبل بالتنسيق مع محافظ بورسعيد، لدراسة إنشاء سوق مجمع للخضار بالمحافظة.

ويقام سوق الأسماك الجديد على مساحة 16550مترًا، ويضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر ومبنى إداري بمساحة 720مترًا، ويضم عدة أفران لشوى الأسماك، ومحال لتنظيف الأسماك، وتم تزويد السوق بجميع الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا يوجد أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.