شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر. وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة ملفات القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.