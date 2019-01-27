شكرا لقرائتكم خبر عن عمر البشير: دور مصر مهم فى استقرار السودان.. ووسائل التواصل تهوّل الأحداث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس السودانى عمر البشير، بدور مصر في أمن واستقرار السودان، مشيرًا إلى وجود أطراف تهول مما يحدث فى السودان عن طريق وسائل إعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
ونوه البشير إلى الوفد المصرى رفيع المستوى الذى زار السودان مؤخرًا وهى رسالة مهمة تؤكد دعم مصر لاستقرار السودان.
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