شكرا لقرائتكم خبر عن عمر البشير: يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان فى مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السودانى عمر البشير، إنه يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان فى مياه النيل. وكان الرئيس السيسى استقبل نظيره السودانى بمطار القاهرة اليوم، حيث تأتى الزيارة فى إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتى البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر عمر البشير: يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان فى مياه النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.