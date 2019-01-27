شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السودانى: مصيرنا مع مصر مشترك.. والسيسي ساهم فى تطوير العلاقات للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السوداني عمر البشير، على أن مصير بلاده مع مصر مصير مشترك، مؤكدًا على أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السلطة ظلت العلاقات بين مصر والسودان مستقرة، بل تطورت إلى الأفضل.

وأضاف البشير، فى كلمته بقصر الاتحادية، أن هناك مشروعات مشتركة للربط الكهربائى، وكذلك يتم العمل الآن على عمل سكك حديدية مشتركة بين مصر والسودان لخدمة البلدين والقارة الأفريقية.

وأشار البشير، إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين ستكلل بالنجاح.