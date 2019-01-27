شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحرر محضرا ضد طبيب أسنان بقنا أجرى كشف نساء لزوجته مخالفا التخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر مواطن محضرا ضد طبيب أسنان بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، يتهمه بتوقيع كشف نساء لزوجته التى توجهت لعيادته للكشف، فأوهمهم بأن أسباب الام الأسنان التى تعانى منها، وجود التهابات فى المبيض، وقام بإجراء الكشف عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من مواطن، والذى حمل رقم 198 لسنة 2019، يتهم فيه طبيب يدعى "مصطفى.م.ع" طبيب أسنان، بتوقيع كشف نساء لزوجته، التي ذهبت إليه لتعرضها لبعض آلام الأسنان، فخبرها أسباب الألم يرجع إلى التهاب في المبيض، وكشف عليها فى هذا الجانب، بالمخالفة للتخصص الذى يعمل فيه.

وعلى الفور، أمرت النيابة العامة بمركز فرشوط، باستدعاء الطبيب للاستماع إلى أقواله فى المحضر الذى تم تحريرة ضده، والذى يتهم أحد المواطنين بتوقيع كشف نساء على زوجته.