شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: التاريخ يؤكد أن ترابطنا مع السودان "أزلي" لا انفصام فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس السودانى عمر البشير، ضيفًا عزيزًا على مصر، معربًا عن سعادته بالزيارة التى تعكس عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وقال الرئيس السيسى، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، إنهما تناولا تعزيز التعاون التجارى، والمشروعات المشتركة بين البلدين كمشروع الربط الكهربائى، كما تطرقت المباحثات فى الموضوعات ذات الصلة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وكذلك الأوضاع فى القرن الأفريقى.

وأضاف الرئيس السيسي، أن اللقاء اليوم هو اللقاء الثامن بينه وبين البشير، مشيرًا إلى التنسيق الكامل لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على أن التاريخ يؤكد أن الرباط بين مصر والسودان ترابط أزلى لا انفصام فيه.