شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 فى المدارس بعد انتهاء التصحيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعلان نتيجة الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوى 2019 سيكون من خلال المدارس بعد انتهاء مرحلة التصحيح وتقدير الدرجات.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الصف الأول الثانوى 2019، تتم من خلال المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، موضحة أنه على الطالب الذى يرغب فى معرفة نتيجته التوجه إلى المدرسة التابع لها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن موعد إعلان النتيجة سيكون وفق ما تنتهى إليه المدارس من أعمال تقدير الدرجات والتصحيح.
وكان طلاب الصف الأول الثانوى أدوا اول امتحان تجريبي على الثانوية التراكمية خلال الفترة من 13 حتى 24 يناير الجارى وتعمل الإدارات والمدارس حاليا على تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد الدراسية.
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