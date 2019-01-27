شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الطيران: خطوطنا بأكثر من 24 دولة أفريقية و100 رحلة أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار وزير الطيران المدنى أمجد عارف، إن الوزارة تقدم الدعم الفنى والخدمى والجوى للأشقاء الأفارقة من أجل تعزيز التعاون والشراكات وزيادة العلاقات فى كافة المجالات سواء الأمنية أو الزراعية أو غيرها من الأمور الأخرى وذلك على الرغم من وجود بعض المعوقات إلا أننا ملتزمون بالاتفاقيات الثنائية التى نوقعها مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تشغل خطوط إلى أكثر من 24 دولة أفريقية من إجمالى 55 دولة.

وأضاف عارف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان، أن الشركة ستقوم بتشغيل 127 رحلة أسبوعية للمدن والعواصم الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تحسين الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأفريقية.

وأوضح مستشار وزير الطيران المدنى، أن مصر للطيران تقوم بتشغيل 16 نقطة فى 14 دولة أفريقية وتقوم حاليا بـ 100 رحلة للمدن الأفريقية مجدولة أسبوعيا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف نقطتين جديدتين فى كلا من أوغندا والكاميرون ونبحث مدى جدوى تشغيل خطوط إلى كل من تشاد وكود دفوار كما نبحث العمل على خط نقل بضائع إلى جنوب أفريقيا.

وأضاف عارف، أن الوزارة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت بتخصيص ممرات خاصة للأشقاء الأفارقة فى كافة صالات السفر والوصول وهناك تنسيق كامل بين وزارة الطيران المدنى وسلطات المطارات من جهة وبين وزارة الداخلية من جهة أخرى لتسهيل وحسن استقبال الأفارقة، كاشفا أنه سيكون هناك اجتماعا لدول الكوميسا خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس القادم من أجل التكامل فى المجال الجوى وتشجيع العمل فى المجال الجوى والعلوى بهدف تحسين السلامة

ولفت مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية، إلى أن مصر من خلال وزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها تقدم كل الدعم الفنى والمعنوى للأشقاء الأفارقة فى كل دول القارة، مشيرًا إلى أن هناك دورات تدريبية تقوم بها مصر لتدريب الأفارقة على الشهادات الدولية فى مجال الشحن الجوى وفى شهادة الأمان وتدريب للكوادر البشرية فى مجالات كثيرة أخرى مثل مجال الملاحة الجوية وفى مجال تخطيط المطارات وإعادة هيكلتها والمساعدة الفنية وإنشاء المطارات وترخيصها كما تقوم شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية بعقد العديد من الشراكات وإنشاء العديد من المراكز للصيانة وآخرها كان بمطار الخرطوم كما سيتم إنشاء مركز للصيانة بمدينتى "أكرا" بغانا و"أسمره" فى اريتيريا و"كانو" فى نيجيريا، وأن هناك تبادل للخبرات والتدريب فى مجال تمويل الرحلات الجوية وتجهيزها والخدمات الأرضية بمختلف أنواعها وإصلاح معدات التحميل.

وأكد عارف، على أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران تقوم بعقد دورات تدريبية من خلال الكليات التابعة لها للأشقاء الأفارقة سواء فى مجال الطيران أو المراقبة الجوية أو بعض الدورات المتخصصة كما تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعقد دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة فى مجال التغيرات المناخية والتنبؤات الجوية.

وأشار عرفات، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر من 16 إلى 18 فبراير القادم تم دعوة فيه كل الدول الأفارقة فى مجال الأرصاد الجوية، كما سيكون خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير اجتماع مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية ومن 22 إلى 23 فبراير اجتماع للمجلس الأفريقى الأول للأرصاد الجوية.

ونوة مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية، إلى أن مصر تقوم بتدريب ونقل الخبرات الخاصة بكافة مجالات الطيران لكافة الدول الأفريقية وكذلك التدريب فى مجال الضيافة الجوية وصيانة الطائرات والأمن والجودة.