شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مصر والسودان وحدة الوطن الواحد والمصير المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل أنهار العالم تتجه من الشمال إلى الجنوب، إلا أن نهر النيل تفرد وسار عكس نظريات الأنهار وتفجر من الجنوب إلى الشمال وكأنه يقول للعالمين "اتفرد بالجريان من الجنوب الى الشمال، وأتفرد بقيام أقدم الحضارات وأعرقها على ضفافى، لتشكل نموذجًا لوحدة الوطن والشعوب والمصير المشترك عبر مئات بل آلاف السنين، لم تتكرر مرة أخرى فى أى منطقة بالعالم، هى إذن باختصار العلاقة بين "مصر والسودان".

وتشهد العلاقات بين القاهرة والخرطوم تطورًا ملحوظًا وسريعًا خلال السنوات الماضية، ويحرص قادة البلدين على المضى قدمًا فى تحسين هذه العلاقة وتعزيز التعاون فى شتى المجالات بما ينعكس إيجابًا على مصلحة شعبى وادى النيل الذى يربطهما تاريخ ومصير مشترك، وتدل الزيارات المتبادلة والمتكررة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السودانى عمر البشير، على تفرد وتطور تلك العلاقات.

"لا أحد يستطيع مهما حاول حصر كل ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط"، هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي علاقات البلدين، فمصر والسودان يجمعهما تاريخ واحد ومصير مشترك منذ قديم الأزل، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

و" الخليج 365" يستعرض فى الفيديو التالى العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين