سفارة أمريكا بالقاهرة تستأنف نشاطها عبر "مواقع التواصل" بعد إنهاء الإغلاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، نشاطها العادى عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إنهاء الإغلاق الحكومى الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت السفارة :"يسر السفارة أن تعلن أنه مع التوقيع على حل مستمر للميزانية الفيدرالية الأمريكية، يمكننا استئناف النشاط العادى على حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، فى هذا الوقت".

السفارة الأمريكية وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع اتفاقا حول الموازنة، كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنه قبيل ساعات لإنهاء "الإغلاق" الحكومى الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة"، بعد أكثر من شهر من إغلاق ربع الإدارات الفدرالية أبوابها بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والديمقراطيين مما أثر على 800 ألف موظف وحرمهم من أجورهم، ونص الاتفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 فبراير.

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