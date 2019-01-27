شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى قرب كنيسة جنوب الفلبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد إلى الهجوم الإرهابي، الذي شهد انفجار قنبلتين قرب كنيسة في جنوب الفلبين، مما أسفر عن وفاة نحو 27 شخصا وإصابة 77 أخرين.
وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في مواجهة الإرهاب.
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