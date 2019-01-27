شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو المواطنين لزيارة جناحها بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة الدعوة، اليوم الأحد، للمواطنين المصريين من كافة الفئات والأعمار، لزيارة جناحها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته "الخامسة والخمسين".
وأعربت السفارة- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "- عن ترحيبها بقدوم رواد المعرض إلى جناحها للاطلاع على مجموعة كبيرة من أحدث الكتب التى تتنوع ما بين كتب الأطفال، والتاريخ الأمريكى، والسياسة، والأدب، والقانون والأعمال، والاقتصاد.
واشارت السفارة إلى أن موظفيها سيتواجدون بالجناح للإجابة على تساؤلات رواد المعرض.
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