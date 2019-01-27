شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء البحرينى يشيد بالعلاقات الأخوية المتميزة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اليوم الأحد، بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط مصر والبحرين وبالتشاور والتنسيق والتعاون فى مختلف المجالات وتجاه القضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء آل خليفة اليوم الأحد، بقصر القضيبية مع سفيرة مصر لدى البحرين سهى إبراهيم الفار، حيث بحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل توجيهات القيادتين السياسيتين.

ومن جانبها..أكدت الفار حرصها على العمل لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين..معربة عن شكرها لما تتلقاه من تعاون لإنجاح مهامها الدبلوماسية فى مختلف المجالات.