شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إنقاذ المشردين من الشوارع بداية جيدة لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إنقاذ الكثير من المشردين بالشارع من كبار السن وأطفال بلا مأوى وأن ذلك يعكس الجهد المميز والمخلص للعاملين فى برنامج إنقاذ المشردين "احنا معاك"، لافتة إلى أن هذه المبادرة بداية جيدة لعام 2019 لمد العون والرحمة والتى كانت الشرارة، التى أدت لضم برنامج التدخل السريع وأطفال بلا مأوى مع بعض، موجهة الشكر لفرق الإنقاذ التى قامت بتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وقالت والي، خلال تكريم فريقى التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، أن الأعداد التى وصلت للوزارة من جانب التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، تعكس إخلاص وإيمان الشباب بتلك القضية، موضحة أنه رغم الظروف الصعبة التى واجهتها فرق الإنقاذ خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن فرق الإنقاذ ما زالت تتابع عملها لإنقاذ الروح البشرية، وتقديم المساعدة للمشردين، الذين يتعرضون للمخاطر.

وأضافت وزيرة التضامن، أن التدخل السريع وفرق الإنقاذ التى تعاونت معا، لفت انتباه المجتمع كله، وأن فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل وأنه رغم قلة التمويل إلا أن البرنامج أثر بشكل كبير على المجتمع، ونعمل على زيادة خطوط الاتصالات لاستقبال مزيد من البلاغات خلال الفترة المقبلة لإنقاذ المشردين من الشوارع.