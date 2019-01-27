شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وأولى ثانوى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات ومراجعاتها مشيرا الى هناك 34 كنترول يتم تجميعهم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ " الخليج 365 "، أنه من المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها .



نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 خلال أسبوع نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 خلال أسبوع وفى السياق أكد عطية، أنه جارى تجميع نتيجة أولى ثانوى ومن المقرر أن تظهر نتائج امتحانات أولى ثانوى خلال أسبوع.

ولمعرفة النتيجة فور ظهورها على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة www.cairomoe.gov.eg.