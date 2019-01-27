شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير: الكشف على 1560 شخصا بالشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة مصر الخير، إن عدد المستفيدين في القافلة الطبية التي أطلقتها في الشيخ زويد، بلغ نحو 1560 شخصاً، وأن عدد الكشوفات الطبية بلغ 2788 كشفا، في حين بلغ إجمالي الخدمات المقدمة ( كشف، علاج، تحليل) نحو 5020 خدمة.

وأضافت مؤسسة مصر الخير فى بيان اليوم أن تلك القافلة الطبية تعد من أكبر القوافل التي قدمت خدمات علي مستوي القوافل التي نظمتها المؤسسة، موضحة أن القافلة الطبية تم تنظيمها بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشئون الصحية، ووزارة الشباب والرياضة، وضمت عدد من التخصصات الطبية، وذلك في مستشفى الشيخ زويد، تحت رعايةاللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن القافلة الطبية شملت عدة تخصصات طبية وهي الباطنة والعظام والأطفال والأنف والإذن والجلديةوالمسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد والرمد، مضيفًا أن القافلة الطبية والتي تم تنظيمها بمستشفى الشيخ زويد، استمرت لمدة 3 أيام.

من جانبها قالت سهير عوض نائب مدير برنامج تنمية شمال سيناء بمؤسسة مصر الخير، أن القافلة الطبية هي أولي نشاط طبي تقوم بها مؤسسة خيرية في مدينه الشيخ زويدوسادس قافلة تقوم بها المؤسسة بمحافظة شمال سيناء منذ بداية عمل المؤسسة بالمحافظة والثالثة منذ بداية عام 2018، حيث قامت القوافل الطبية لمؤسسه مصر الخير بتوفير كافةالخدمات الطبية لأهالي شمال سيناء من كشف و عمليات وتحاليل وأشعه والانتقالات لتلقي الخدمات الطبية مجانا، مشددا أن مؤسسة مصر الخير تولي أهمية خاصة بتنمية محافظةشمال سيناء وتقديم كافة أوجه الخدمات لرعاية الأهالي في شتي المجالات.

وأضافت أن جهود مؤسسة مصر الخير، لتنمية وتطوير شمال سيناء مستمرة ومتواصلة وأنها تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة شمال سيناء؛ من أجلتوفير حياة كريمة للأهالي من خلال إعادة تأهيل المنازل والبيوت هناك وتوفير فرص عمل وتسويق منتجاتهم اليدوية.

وأضافت سهير عوض:" قربنا من أهالي سيناء بشكل غير عادي، بعد التدخلات السريعة التي تم تقديمها عقب الحادث، وتم البحث عن سبل لتوفير فرص عمل للأهالي، لتوفيردخل كريم ،واشتغلنا مع 2000 سيدة أثبتوا جدارتهم ،وانتجوا لنا؛ أكثر من ٢٠ ألف شال من خلال مبادرة مع البنك الأهلي"، موجهة الشكر للبنك للاهتمام بشمال سيناء ومبادرتهمبالمشاركة في اي عمليات تنمية في سيناء.

وأشارت عوض إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت أيضا على رفع كفاءة عدد من المدارس لرفع الروح المعنوية للطلاب بعد حادث الروضة، موضحة أن مؤسسة مصر الخيرتعمل حاليا على إقامة مشغل هناك؛ لإنتاج المشغولات اليدوية على الأرض التي وفرتها محافظة شمال سيناء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت في تأثيث ٣٠ منزلا خلال المرحلةالأولي، مشيرة إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل ٢٥٠ منزلا جارٍ العمل حاليا في١٠٠ منزل منهم، بعضها يتم بناؤه من جديد، موضحة أن عملية تأهيل المنازل تتم حسب رغبةورؤية أهالي سيناء وبالطريقة التي تتناسب مع نمط حياتهم.

وأكدت أن مؤسسة مصر الخير تنسق مع محافظة شمال سيناء لعمل عدة مشاريع فضلا عن تطوير المنتجات اليدوية، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مفاجأة في تسويقالمنتجات اليدوية لأهالي سيناء من خلال تصديرها خارج البلاد، مشيرة إلي أن مصر الخير تجري دراسة حاليا عن احتياجات أهالي سيناء والمشروعات المناسبة لهم.