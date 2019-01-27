غادة والى مرتدية زى فرق التدخل السريع: ما تحقق فى أسبوعين يحتاج 4 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على ارتداء زي فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، وذلك خلال لقائها فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، الذين حققوا إنجازا فريدا فى إنقاذ المشردين. وقالت الوزيرة، إنها رتدت زي التدخل السريع لأنهم فريق واحد، حقق المعجزات، والرقم الذي كان يحقق في 4 سنوات تحقق في أسبوعين"

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