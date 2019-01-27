شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يشيد بمبادرة "نور حياة" التى أطلقها الرئيس لمكافحة ضعف الإبصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمَّن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار والعلاج المبكر لأمراض العيون، وتخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد فضيلة المفتي في بيان له اليوم الأحد، بحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على صحة إبصار ما يزيد عن 2 مليون مواطن، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم للحد من ضعف وفقدان الإبصار وتوفير الخدمات المميزة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف فضيلة المفتي أن الرئيس السيسي قد وضع على قائمة أولوياته ملف الصحة وتوفير برامج الرعاية والتوعية الصحية للمصريين باعتبارها أمنًا قوميًّا كما أن الحفاظ على صحة المصريين يسهم بشكل كبير في بناء أجيال قادمة بناءً قويًّا يساعد في نهضة البلاد ورقيها.

وطالب فضيلة المفتي المصريين وكافة مؤسسات الدولة والهيئات المساهمة في خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها مصر، بدعم المبادرة بكافة السبل، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة أمر ضروري من أجل توفير حياة كريمة للمصريين.