شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يرسل استراتيجية تطوير العدالة لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة وعضو لجنة التطوير بالنادى، إن نادى القضاة يولى اهتماما كبيرا بإستراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023 والتى أعدتها لجنة التطوير التى شكلها النادى، وسلمتها إلى مجلس الإدارة، بعد عامين من العمل وإعداد هذه الخطة التى تقوم على محاور أساسية هى تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية وتحديد إطار زمنى مناسب لتنفيذها وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030

وقال السيد، فى بيان أصدره منذ قليل، إن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، أرسل إلى المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، نسختين من استراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023، حيث يسعى النادى لتحديد لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشة ما تضمنته هذه الاستراتيجية وسبل تنفيذها على أرض الواقع

وشدد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة وعضو لجنة التطوير بالنادى، على أهمية هذه الاستراتيجية التى تتضمن خطة لتطوير المنظومة القضائية، مؤكدا على أن هذا الأمر موجود فى كل دول العالم بما فيها الدول التى تعانى من صراعات وحروب، مضيفا أن الخطة الاستراتيجية متسقة مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية وبخاصة فى البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة،كما تأتى الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030.

ولفت السيد، إلى أن مجلس إدارة النادى سلم نسختين بالفعل إلى كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظرون حاليا لقائهما من أجل التباحث حول هذه الاستراتيجية، موضحًا أن النادى فى طريقه لترجمة هذه الاستراتيجية لثلاثة لغات هى الانجليزية والإيطالية والفرنسية، نظرا لأهميتها فى تطوير العدالة ومنظومة القضاء فى مصر، مؤكدا أنه جارى أيضا الترتيب لمؤتمر صحفى بالنادى لشرح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية.