شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: استعجال ظهور النتائج قد يؤثر على الدقة والموضوعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تواصل مع عمداء الكليات بالجامعة، على أن يبدأ الأساتذة على مستوى الجامعة، علميات تصحيح الامتحانات مباشرة عقب انتهاء الامتحانات حتى يتم الانتهاء منها فى الوقت المطلوب.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لم يستعجل الأساتذة لظهور نتائج الامتحانات؛ لأن الاستعجال قد يؤثر على الدقة والموضوعية، قائلا: "ممكن أكون حريصا على السرعة ولكن فى الإطار الذى يضمن تحقيق الدقة والموضوعية المطلوبتين".
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه وجه عمداء الكليات وأساتذة الجامعة بانتهاء عمليات التصحيح بنهاية شهر فبراير المقبل وظهور النتائج تظهر تباعا ابتداء من شهر مارس المقبل.
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