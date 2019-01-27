مُصاب باكتئاب.. كواليس انتحار طالب التكنولوجيا أسفل عجلات مترو السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

كشفت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، كواليس انتحار طالب، أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق، بمحطة السادات، مساء أمس السبت، حيث أكدت أن المنُتحر كان يمر بأزمة نفسية منذ فترة، أدت إلى الاكتئاب.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان أمس، إن شخصًا ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة مترو السادات، ما أسفر عن مصرعه.

وبيّنت التحقيقات أن الشخص المُنتحر طالب بمعهد تكنولوجيا ونظم معلومات في أبو قير، ويُدعى محمد هشام، مُقيم بمنطقة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، وُلد بتاريخ ٤ نوفمبر 1997.

وأوضح المصدر أنه أثناء قدوم القطار رقم 628 بالخط الثاني في محطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ سائق القطار بإلقاء الشاب بنفسه أمام القطار ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأضاف المصدر أن الطالب كان يرتدي جاكت، وبنطلون "جينز"، وعلى الفور تم رفع الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، وانتداب النيابة العامة للتحقيق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم شركة تشغيل المترو، أن حركة خط "شبرا الخيمة - المنيب"، تأخرت بسبب الحادث ما يقرب من 10 دقائق، وتم استئنافها مرة أخرى.