إرسال خطة تطوير القضاء لرئيس "القضاء الأعلى" ووزير العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أرسل نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، إلى المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023 التي أعدها النادي في وقت لاحق بواسطة لجنة التطوير.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن النادي يسعى لتحديد لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشة ما تضمنته استراتيجية "تطوير القضاء" وسبل تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف المستشار "محمود"، أن نادي القضاة يولى اهتماما كبيرا للاستراتيجية التي أعدتها لجنة التطوير على مدار عامين من العمل وإعداد الخطة.

وأشار المتحدث باسم النادي، إلى أن الاستراتيجية تقوم محاور أساسية؛ تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية وتحديد إطار زمني مناسب لتنفيذها وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وشدد على أهمية هذه الاستراتيجية التي تتضمن خطة لتطوير المنظومة القضائية، موضحًا أن هذا الأمر موجود في كل دول العالم بما فيها الدول التي تعاني من صراعات وحروب.

وقال المستشار "محمود"، إن الخطة الاستراتيجية متسقة مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية، خاصة في البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، كما تأتي الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد أن النادي في طريقه لترجمة هذه الاستراتيجية لثلاثة لغات؛ الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، نظرا لأهميتها في تطوير العدالة ومنظومة القضاء في مصر، موضحًا أنه جارى أيضًا الترتيب لمؤتمر صحفي بالنادي لشرح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية.