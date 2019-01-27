لسوء حالته النفسية.. انتحار عامل بطلق ناري بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وقطاع الأمن العام، غموض العثور على جثة عامل مصابًا بعيار ناري، وتبين انتحاره عن طريق إحداث إصابته بنفسه باستخدام بندقية خرطوش لسوء حالته النفسية نتيجة إدمانه تعاطى المواد المخدرة.

تلقى قسم شرطة منوف بلاغًا بوفاة (عامل -26 سنة) إثر إصابته بعيار ناري بالبطن، وإتهام زوجته (ربة منزل –38 سنة) لطليقة زوجها وابن خال الأخيرة، عاطل -25 سنة (مقيمان بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة لخلافات بين زوجها وطليقته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أنكرا ارتكابهما الواقعة، وبتكثيف الجهود تبين عدم صحة اتهام زوجة العامل لهما وانتحاره عن طريق إحداث إصابته بنفسه باستخدام بندقية خرطوش لسوء حالته النفسية نتيجة إدمانه تعاطى المواد المخدرة، وتم بإرشاد زوجة المتوفى ضبط السلاح المستخدم وطلقتين وفارغ من ذات العيار، وعللت الأخيرة اتهامها للمذكورين بدافع الانتقام منهما لوجود خلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.