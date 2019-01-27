"الأموال العامة" تضبط عاطل لترويجه عملات مزورة في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأحد، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بترويج العملات المقلدة بمنطقة قليوب.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم الأموال العامة، أفادت قيام "رمضان .ع .أ" 58 سنة عاطل، محل إقامته المنيا، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 33 قضية متنوعه أموال عامة –سرقه- مخدرات - سلاح - تبديد، باتخاذ مسكنه مركزاً لممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال ترويج العملات الوطنية المقلدة، بقصد التربح.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ 13,800 ثلاثة عشر ألف وثمانمائة جنيه عملات ورقيه مصرية "فئة 200 جنيه، وفئه 10 جنية" يشتبه في كونها مقلدة، ومبلغ مالي 60 جنيه، 2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للعملات الورقية المقلدة بقصد ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.