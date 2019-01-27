محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة منطقة الطالبية وأسفرت في مجال المرور عن ضبط 20 سحب متنوع، 60 نموذج 125، 18 حالة اشتباه. وفي مجال المرافق تم ضبط 55 كرسي، 18 ترابيزة، 3 ترولي، 5 ميزان، 4 ثلاجة، 4 شمسية، 25 قلب شيشة، 6 ميزان، 6 أسطوانة غاز، 9 استاند، 2 مكنسة، 1 كوريك، 10 جنط سيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 18 مشتبه به خلال حملة أمنية في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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