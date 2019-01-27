سالي عاطف: جون قرنق أعظم قائد إفريقي رأيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكدت الكاتبة سالي عاطف مؤلفة كتاب "مانديلا الجنوب.. رحلتي إلى جوبا"، أن الدكتور جون قرنق، كان يمكن أن يعد أعظم قائد في إفريقيا، لو أمهله القدر قليلا.

وقالت سالي، على هامش إحدى الندوات في معرض الكتاب، اليوم الأحد: سردت في الكتاب أحداث تاريخية لا جدال فيها مثل مسيرة كفاح جون قرنق وكيف عاش وملابسات وفاته؟ كما تناولت الكثير من الأحداث التي عشتها في جنوب السودان لمدة عدة سنوات.

وأضافت سالي: كان قرنق مؤمن بالقومية ومواقفه شاهدة على أنه كان يقف في مواجهة الانفصال، مشددة على أنها حرصت على توثيق كل الأحداث التي تناولها الكتاب بالصور.​

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