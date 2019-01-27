السيسي: ارتباط مصر بالسودان أزلي لا انفصام فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التاريخ يؤكد أن ارتباط مصر بالسودان أزلي لا انفصام فيه.

وأضاف خلال استقباله نظيره السوداني عمر البشير، ظهر الأحد، بقصر الاتحادية، أنه بحث مع الرئيس السوداني تعزيز التعاون التجاري والمشروعات المشتركة، وتنسيق كامل لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وقا إن زيارة الرئيس السوداني تعكس عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز، ظهر الأحد.