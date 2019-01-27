"الأعلى للإعلام" يناشد الفضائيات العربية والأجنبية الالتزام بالبث من داخل "الإنتاج الإعلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبية الالتزام بقانون رقم 180 لسنة 2018، بخصوص البث وإعادة البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وعدم وجود أي استوديوهات خارج المدينة تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوصة بالقانون.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن أن القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية العاملة فى مصر بدأت تقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء استوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ والحصول على تراخيص بالبث أيضًا من خارج المدينة واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، أن المجلس يثمن الاستجابة السريعة للعديد من القنوات، مطالبًا باقي القنوات بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعها تنفيذا للقانون، وتسهيلا لأداء مهمتها، خاصة وأن مهلة التقنين انتهت، مضيفا أن تطبيق القانون يأتي لتنظيم العمل الإعلامى وتسهيل مهمة أداء المراسلين لعملهم.

وكانت أولى القنوات التي تقدمت ( العربية – سكاى نيوز – وقنوات سعودية أخرى بالإضافة الى التليفزيون الفرنسى الحكومى وشركة أيريس ميديا)، وقد تعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامي، ويجرى إعداد الأستوديوهات الخاصة بها، وتلقى المجلس الأعلى طلبات منها لاستكمال تقنين أوضاعها.

يذكر أن المجلس الأعلى وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقا للقانون، بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات، ويتم حالياً متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع استخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.