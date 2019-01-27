بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المقرر ان يأخذ المجلس، الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق وانتهى من مناقشتها ووافق عليها في مجموعها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 198١، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويبدأ المجلس أيضا في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.