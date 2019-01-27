مصر | "قيدته وعذبته حتى الموت".. التفاصيل الكاملة لمقتل طفل على يد أمه: "خرج بدون إذني"

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من مستشفى إمبابة العام بوصول الطفل "سيف.أ.إ.ح"، طالب بالصف الثاني الإعدادي 13 سنة جثة هامدة، وبالانتقال والفحص ومناظرة الجثة، تلاحظ وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفى "إيمان.ز.ع.ا.م"، 26 سنة، عاملة نظافة، ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملًا في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت أنها منفصلة عن والد المجني عليه منذ حوالي (7) سنوات، وأن المتوفي يقيم صحبة والده (دائرة قسم الأهرام)، وحضر لزيارتها منذ أسبوع وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل كما اعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت.

وفي اليوم السابق للواقعة استغل استغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللًا وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة، عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعًا على وجهه وركله بقدميها لتأديبه.

وأثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفى، واختلقت الواقعة خشية افتضاح أمرها.