مصر | تجديد حبس عاطل ومبلط سيراميك لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بالشروق

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قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق.

وترجع الواقعة لتبلغ لقسم شرطة الشروق من "محمد. ب" 23 سنة- طالب، باكتشافه كسر باب الشقة ملكه، وسرقة (ثلاجة، غسالة، سخان كهربائي، بوتاجاز، باب ألوميتال، 2 مروحة سقف) من داخلها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "أحمد. ع" سن 32، مبلط سيراميك، (سبق اتهامه في عدد 3 قضايا "سلاح دون ترخيص، سرقة مسكن، سرقة متنوعة"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة بالإكراه، والمقضي عليه فيها بالسجن 5 سنوات)، و"محمود. ع" سن 22، عاطل، (نجل شقيقة الأول).

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (كسر الباب)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثاني، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

"كانت تعاملني بشكل سيء".. النيابة تأمر بحبس قاتل والدته في شبرا

قرر أحمد البلتاجي مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل والدته المسنة، بحجة سوء معاملتها له، كما أمرت النيابة العامة بإحالة جثة المتوفاة للطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بشارع البلاط دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين وجود جثة المدعو"سعاد.م.ع "69 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة نومها، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ منزلها وعدم بعثرة محتوياته.

وبسؤال شاهدي الواقعة من جيران المجني عليها قررا بسابقة قيام ابنها المدعو "أيمن.م.أ" 41 سنة، عاطل، ومُقيم بذات العقار بالتعدي عليها بالضرب منذ ثلاثة أيام، وقاما بمنعه واصطحابها للشقة سكنها مكان العثور عليها، وأضافا أنهما لم يشاهداها بعد ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها، وذلك بسبب سوء معاملتها له وأنها أُصيبت بحالة فقدان للوعي وفوجئ بوفاتها، ولم يقم بالإبلاغ خشية مساءلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.