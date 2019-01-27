مصر | احتفالية "الداخلية" بعيد الشرطة الـ67 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية "الداخلية" بعيد الشرطة الـ67 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، فاعليات معرض بمشاركة مختلف القطاعات المنعقد بأكاديمية الشرطة، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لملحمة البطولة التي استشهد بها 50 وأصيب 80 آخرين، وحملت شعار "الشعب والشرطة يحتلفون بعيد الشرطة".

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قال: "احتفالنا بذكرى الخامس والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة واثنين وخمسين، والذي يُمثل تكريمًا لذكرى رجال واجهوا قدرهم بشجاعة واستبسال، وكانت صلابتهم من صلابة وطن عريق، وكان عطاؤهم من فيض عطائه، وعزتهم من علو قدره ومكانته".

وأضاف وزير الداخلية، في وقت سابق خلال كلمة له: "لقد واجه رجال الشرطة في هذا اليوم الخالد، المعتدين بكل شجاعة وإقدام، وسطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات، لتجسد أحداث معركة الإسماعيلية حلقة في تاريخ النضال الوطني، لشعب عظيم يتكاتف مع قيادته ومؤسساته عبر السنين، من أجل الحفاظ على سيادة الوطن وإعلاء رايته خفاقة فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين".