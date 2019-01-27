مصر | "جبروت امرأة".. ينتحر زوجها فتتهم طليقته بقتله لخلافات بينهما بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبروت امرأة".. ينتحر زوجها فتتهم طليقته بقتله لخلافات بينهما بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، من كشف غموض واقعة مقتل عامل إثر إصابته بعيار ناري بمنوف.
وتبلغ لقسم شرطة منوف بوفاة عامل، سن 26، إثر إصابته بعيار ناري بالبطن، واتهام زوجته، ربة منزل، سن 38، لطليقة زوجها، ربة منزل، سن 36، وابن خال الأخيرة، عاطل، سن 25، مقيمان بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لخلافات بين زوجها وطليقته.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أنكرا ارتكابهما الواقعة، وبتكثيف الجهود تبين عدم صحة اتهام زوجة العامل لهما، وكما تبين انتحاره عن طريق إحداث إصابته بنفسه باستخدام بندقية خرطوش لسوء حالته النفسية نتيجة إدمانه تعاطي المواد المخدرة، وتم بإرشاد زوجة المتوفى ضبط السلاح المستخدم وطلقتين وفارغ من ذات العيار، وعللت الأخيرة اتهامها للمذكورين بدافع الانتقام منهما لوجود خلافات بينهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة أحمد عز المحامي العام، لأقوال "سلمى" المجني عليها الثانية والتي كشفت أن والدها عاشرها هي وشقيقتها معاشرة الأزواج تحديد التهديد بالقتل، وكان ذلك عقب انفصاله عن والدتها.
وأضافت: "ويوم الواقعة طلب مني والدي ترك شقيقتي تنام وترك الغطاء على وجهها وبالكشف عليها تبين لي وفاتها".
وكانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين تعذيب الأب ابنته وتقييدها بالحبال ولم يترك الضحية إلا وهي جثة هامدة.
وكشفت وزارة الداخلية، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة الطفلة "سلوى"، 13 سنة، بالشقة سكنها، انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى"، قررت قيام والدها "ياسر. ر"، عامل بإيثاقها، والتعدي عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، بعد أن أبدت رغبتها في زيارة والدتها - مُطلقة من أبيها - وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها في السرير وانصرف وحال إيقاظها اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.
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