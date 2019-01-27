مصر | "جبروت امرأة".. ينتحر زوجها فتتهم طليقته بقتله لخلافات بينهما بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبروت امرأة".. ينتحر زوجها فتتهم طليقته بقتله لخلافات بينهما بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، من كشف غموض واقعة مقتل عامل إثر إصابته بعيار ناري بمنوف.

وتبلغ لقسم شرطة منوف بوفاة عامل، سن 26، إثر إصابته بعيار ناري بالبطن، واتهام زوجته، ربة منزل، سن 38، لطليقة زوجها، ربة منزل، سن 36، وابن خال الأخيرة، عاطل، سن 25، مقيمان بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لخلافات بين زوجها وطليقته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أنكرا ارتكابهما الواقعة، وبتكثيف الجهود تبين عدم صحة اتهام زوجة العامل لهما، وكما تبين انتحاره عن طريق إحداث إصابته بنفسه باستخدام بندقية خرطوش لسوء حالته النفسية نتيجة إدمانه تعاطي المواد المخدرة، وتم بإرشاد زوجة المتوفى ضبط السلاح المستخدم وطلقتين وفارغ من ذات العيار، وعللت الأخيرة اتهامها للمذكورين بدافع الانتقام منهما لوجود خلافات بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.