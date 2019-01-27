مصر | جهود شرطة التموين بالمحافظات خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة خلال 24 ساعة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط (98) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر (بالجيزة) ، لحيازته وتجميعه كميات من ( البلح – الرمان – التفاح) من المرتجعات وبقايا فرز الأسواق ، وخامات رديئة غير صالحة للإستهلاك ، وتدويرها وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها (ما يفيد أنها من إنتاج أحد المصانع ) على غير الحقيقة ، حيث تم ضبط كميات قدرها (17,070 طن مستلزمات إنتاج ، 7300 آلاف عبوة منتج نهائي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (بالقاهرة) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية قدرها (5580 خمسة آلاف وخمسمائة وثمانون عبوة وقرص خاصة بعلاج أمراض "السكر- العظام ضغط الدم – المعدة – الجلدية – الضعف العام ) غير مسجلة بوزارة الصحة ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ، ومحظور تداولها بالصيدليات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة اللبان (بالإسكندرية) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد الغذائية قدرها (1193 – ألف ومائة وثلاثة وتسعون عبوة (أسماك السالمون) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط إثنين من مسئولى المجمعات الاستهلاكية الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى (بالقاهرة) ، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (1011- ألف وإحدى عشر عبوة" مكرونة – مشروبات سريعة التحضير – مياة معدنية – منظفات صناعية) لانتهاء توايخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.