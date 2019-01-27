مصر | "مناورات حية" و"عبوات ناسفة".. الشرطة تستعرض قدراتها القتالية خلال احتفالها بعيدها الـ67

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مناورات حية" و"عبوات ناسفة".. الشرطة تستعرض قدراتها القتالية خلال احتفالها بعيدها الـ67 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أكاديمية الشرطة، فعاليات معرض وزارة الداخلية تحت عنوان "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة" وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ67.

وشهد الاحتفال حضور اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء علاء الأحمدي مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن من بينهم ندى بسيوني وأحمد بدير وطارق لطفي بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وبدأ الاحتفال، بعرض قدمه طلبة كلية الشرطة شمل تدريباتهم على كافة الميادين القتالية والقدرات الخاصة على مكافحة الإرهاب وعناصره واقتحام البؤر الإجرامية، كذلك عرض من برج الكوماندوز حيث أظهر طلبة كلية الشرطة شجاعة واستبسال في تنفيذ عمليات الاقتحام والتسلق والنزول السريع من أعلى أبراج ميدان الجبال.

وتلى ذلك عروض الفروسية والتي قدمها فرسان فريق أكاديمية الشرطة حيث أظهروا دقة فائقة وقدرة عالية في التحكم وإصابة الأهداف من وضع الحركة.

وكما شهد المعرض الذي شاركت فيه جميع قطاعات وزارة الداخلية العديد من العروض ومن بينها قيام فرق موسيقى الشرطة بعزف العديد من الألحان الوطنية التي تفاعل معها الحضور.

كذلك استعرض رجال الإدارة العامة للتأمين وكلاب الحراسة عروضهم في الكشف عن المفرقعات واستخدام الكلاب البوليسية في عمليات التأمين وتدريبهم على التمييز بين الحقائب في الموانئ والمطارات وكافة المنافذ وسرعة الكشف عن الحقائب التي تحوي مواد مخدرة أو متفجرات.

وقدم رجال الإدارة عروض ترفيهية للأطفال شملت مسابقات بين الكلاب في شد الحبل والبالون وغيرها من الفقرات حيث تعالت أصوات الأطفال فرحا بالعروض.

وكما قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بتقديم عروض ومناورات حية أظهرت قدرات رجال الحماية المدنية الفائقة في السيطرة على الحرائق وإنقاذ المواطنين وسرعة إخلاء المباني المحترقة حتى في الأدوار العليا، بالإضافة إلى عرض لرجال المفرقعات تم خلاله عملية الكشف عن المفرقعات والسيطرة على العبوات الناسفة بواسطة الروبورت الآلي وتفجيرها، باستخدام أحداث الأجهزة في العالم بدون تدخل آدمي والتي يتم التعامل معها بواسطة وحدة تحكم داخل سيارة خبراء المفرقعات كما حتى يتم إتمام العملية بنجاح دون إن يصاب أحد رجال الحماية المدنية، مع الحرص على استخدام بدلات مجهزة للتعامل مع هذه الحوادث.