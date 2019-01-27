أخبار مصر | المفتي مشيدًا بمبادرة "نور حياة": السيسي يضع ملف الصحة على قائمة أولوياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي مشيدًا بمبادرة "نور حياة": السيسي يضع ملف الصحة على قائمة أولوياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمَّن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار والعلاج المبكر لأمراض العيون، وتخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد المفتي في بيان له اليوم الأحد، بحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على صحة إبصار ما يزيد عن 2 مليون مواطن، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم للحد من ضعف وفقدان الإبصار وتوفير الخدمات المميزة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي قد وضع على قائمة أولوياته ملف الصحة وتوفير برامج الرعاية والتوعية الصحية للمصريين باعتبارها أمنًا قوميًّا كما أن الحفاظ على صحة المصريين يسهم بشكل كبير في بناء أجيال قادمة بناءً قويًّا يساعد في نهضة البلاد ورقيها.

وطالب المفتي المصريين وكافة مؤسسات الدولة والهيئات المساهمة في خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها مصر، بدعم المبادرة بكافة السبل، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة أمر ضروري من أجل توفير حياة كريمة للمصريين.