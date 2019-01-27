أخبار مصر | "عشماوي": البحيرة اشتهرت قديمًا بأجود أنواع النبيذ وابتكرت طرق لتبريده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشماوي": البحيرة اشتهرت قديمًا بأجود أنواع النبيذ وابتكرت طرق لتبريده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة في وزارة الآثار، إن الكشف الأثري في محافظة البحيرة اليوم، ظهر فيه جزء من بناء استخدمت فيه بلوكات صغيرة من الحجر الجيري المنتظم وغير المنتظم في الأساسات مع الطوب اللبن.

وأرجع العشماوي ذلك إلى أنه قد يكون للمساعدة في التحكم بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ النبيذ، والذي ذاع صيته في إقليم مريوط بالبحيرة، إذ كان النبيذ المريوطي من أجود وأهم أنواع النبيذ في العصرين اليوناني والروماني.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت في بيان لها اليوم عن كشف أثري جديد للبعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار، والعاملة بتل آثار كوم تروجي مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، حيث تمكنت من التوصل إلى بقايا وحدة معمارية متكاملة؛ وهي المرحلة الثالثة للكشف عن معصرة نبيذ، ووحدات تخزين لمنتجات تلك المعصرة يُحيط بها سور كبير من الطوب اللبن، ومبني سكني متاخم للمعصرة وملحقاتها.

يذكر أن المحافظة بها 186 تلاً أثرياً، تعود طبقات هذه التلال إلى حقبة ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، ويعد مركز أبو حمص، وهو من المراكز الغنية والثرية بتلاله الأثرية وعددها 47 تل أثرى أجريت ببعضها حفائر أثرية أدت إلى اكتشاف العديد من القطع الأثرية.

كان أروعها بقايا حمام بكوم النخلة وهو روماني، وكذلك كشفت حفائر جامعة مينسوتا وجامعة ميسورى الأمريكيتين عن موقع متكامل لقرية ترجع لعصور ما قبل التاريخ فى تل كوم القناطر.

ومن أهم التلال الأثرية في البحيرة، هو تل تروجه فى مركز أبو المطامير، وهذا التل بطبقاته يمتد من العصور المصرية القديمة إلى العصر المملوكي، والذي لا زال يحتاج إلى الكثير من الحفائر فكل ما تم فيه إلى الآن لازال محدودًا.

ومن أهم معالمها الأثرية قلعة قايتباي، والتي تقع على الشاطئ الغربي للنيل بمنطقة رشيد بناها السلطان الأشراف أبو النصر قايتباي في أواخر دولة المماليك وهي عبارة عن بناء مستقل طوله 60 مترا وعرضه 50 مترا وسمك اسواره 4.5 متر.

متحف رشيد، وهو مقام بأحد المنازل الأثرية بمدينة رشيد والذي يرجع تاريخ بنائه إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر ويضم المنزل 4 طوابق.

منزل الأمصيلي، والذي بناه عثمان اغا الطوبجى عام 1213 ميلادية وهو نموذج رائع للعمارة الإسلامية التي تمتاز بنجارتها المطعمة بالصدف وسن الفيل والمنقوشة بالنقوش العربية البديعة.ويرجع للعصر المملوكي.

نصب تذكاري، وهو عبارة عن لوحة تمثل حجة شق ترعة المحمودية مدون عليها بلغة تركية وترجمت النصوص حديثا للعربية. وكانت موجودة بالمسجد الكبير بالمحمودية وتم نقلها ووضعت عند فم ترعتها.

دير وادي النطرون به مقابر كل البطاركة الأرثوذكس. ويوجد بصخراء النطرون.

قصر الملك فاروق بإدفينا، وهو حاليا مقر كلية الطب البيطري جامعة دمنهور.

ومحافظة البحيرة، من محافظات مصر وعاصمتها مدينة دمنهور، تقع في غرب الدلتا، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، وشرقا فرع رشيد، وغربًا محافظتي الإسكندرية ومطروح وجنوبًا محافظة الجيزة.