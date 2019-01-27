أخبار مصر | رئيس حزب الوفد يدعو الهيئة البرلمانية لاجتماع هام غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد يدعو الهيئة البرلمانية لاجتماع هام غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، دعوة أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لاجتماع هام، غدًا الاثنين بمقر حزب الوفد بالدقى.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الاجتماع يأتى لتفعيل دور نواب الحزب فى التفاعل مع المواطنين وخدمتهم والتشاور فى تقديم المقترحات اللازمة التى تعوق النواب فى تقديم خدماتهم وتذليل ذلك وإبراز دور النواب فى الإعلام.

كما نظم حزب الوفد احتفالية ضمن الاحتفالات التى يستعد لها لمرور 100 عام على ثورة 1919، وذلك في مسقط رأس مؤسس حزب الوفد سعد زغلول، بمطوبس، وذلك تحت عنوان "سعد زغلول.. المؤسس والزعيم".

وقال طارق تهامى، سكرتير مساعد حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن سعد زغلول كان يمتلك إمكانيات فكرية وسمات شخصية جعلته قادرًا على قيادة ثورة 1919، أعظم ثورة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الحديث عن سعد زغلول باعتباره الشخص الذى قام بتفجير الثورة دون الحديث عن المقدمات التى جعلته يمتلك أدوات الزعامة، هو حديث غير كامل ومُصاب بعوار النقصان.