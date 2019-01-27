أخبار مصر | وكيل النواب عن زيارة رئيس فرنسا: مصر حجر الزاوية لاستقرار المنطقة

رحب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مؤكدًا أنها تأتي في ظل التعاون البناء والتشاور والتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من القضايا الدولية.

وقال وهدان في تصريحات صحفية، إن هناك أهمية من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خاصة في ظل التحديات التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مصر تعتبر حجر الزاوية في إرساء قواعد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك العديد من الأوراق الحاسمة في مختلف قضايا المنطقة، مُشيرًا إلى أن مصر أصبحت جاذبة بشكل كبير لفرص الاستثمار خاصة في محور قناة السويس، متوقعا أن يكون الجانب الاقتصادي والتجاري، من أهم محاور الزيارة خاصة أن فرنسا ستطالب بعمل مشروعات هامة بالمنطقة الاقتصادية العالمية لقناة السويس.

وأكد وكيل النواب، أن مصر شريكًا أساسيًا لفرنسا في مكافحة الإرهاب، وهناك تعاون وثيق بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر أبرمت مع فرنسا العديد من الصفقات العسكرية خلال السنوات الأربع الماضية منها توريد طرّادات وفرقاطة متعددة المهام وقذائف، و24 طائرة رافال، وسفينتي القيادة والانتشار من طراز ميسترال.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويصوت البرلمان في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

