أخبار مصر | أحمد صابر سليم أميناً لإعلام "مستقبل وطن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صابر سليم أميناً لإعلام "مستقبل وطن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة داخل أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، عن تولي أحمد صابر سليم، منصب أمين لجنة إعلام الحزب بالقاهرة، في إطار سعي حزب "مستقبل وطن" للانتشار وضخ دماء جديدة داخل الحزب.

وقالت المصادر، إن خلال أيام سيبدأ أحمد صابر سليم، وضع تصور وخطة إعلامية لأمانة الإعلام بالقاهرة بالتنسيق مع الأمانة المركزية تعمل علي تحقيق أهداف الحزب العامة وتسليط الضوء أكثر علي عمل الأمانات النوعية للحزب في العاصمة وإيصال رسالتهم الإعلامية.

يذكر أن أحمد صابر سليم كان له العديد من المشاركات السياسية البارزة حيث تولي منصب منسق عام "30 يونيو" بالإتحادية في عام 2013،وشارك كعضو في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي والثانية،ودشن العديد من المبادرات الإعلامية التوعوية كمبادرة "صوتك حر"، كما تولي منصب المستشار الإعلامي لوزير التربيه والتعليم الحالي الدكتور طارق شوقي.