أخبار مصر | مفاجأة بالأرقام.. "تشريعية النواب" تكشف عن حجم الدين الخارجي لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة بالأرقام.. "تشريعية النواب" تكشف عن حجم الدين الخارجي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة على 6 اتفاقيات دولية.

وقال "الشريف"، إن حجم الدين الخارجى لمصر ارتفع وعلي المجلس أن يقف أمامه بالمناقشات، بعد حديث وزير المالية بأن الدين وصل إلي ١١٠ مليارات دولار، مما يمثل خطرا شديدا علي الموازنة العامة والدين، ولفت إلي أن اللجنة التشريعية طبقا الدستور تناقش طريقة إقرار الاتفاقيات وهل نخضع للاستفتاء أم تخضع لمناقشة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر في موضوع الاتفاقية، وأن اللجنة النوعية المختصة التى سيتم إحالة الاتفاقيات لها هي التي تختص بمناقشة الاتفاقية.