أخبار مصر | وزير الكهرباء يكشف موعد الزيادة المقبلة في الأسعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الكهرباء يكشف موعد الزيادة المقبلة في الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وجود أي زيادة أو تغيير في أسعار الكهرباء قبل يوليو المقبل، مؤكدًا أن خطة رفع الدعم تنتهى في يوليو 2021.

وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه يتم الإعلان قبل أى زيادة بنحو شهر أو أكثر ويتحدثون عن التغيير فى أسعار الكهرباء وتغيير الشرائح.

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وأوضح أنه منذ 2015 لم تنقطع الكهرباء بسبب عجز في التيار، والانقطاعات تتم نتيجة أعمال الصيانة.