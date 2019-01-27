أخبار مصر | فتاوى الطلاق والمشكلات الأسرية تتصدر اهتمام زوار ركن الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتاوى الطلاق والمشكلات الأسرية تتصدر اهتمام زوار ركن الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإقبال الكثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين؛ من رواد المعرض الذين يحرصون على استفتاء علماء الأزهر في أمور دينهم ودنياهم.

ودارت أبرز المسائل التي استقبلها ركن الفتوى، اليوم الأحد، حول الطلاق وأسبابه، حيث قام أعضاء ركن الفتوى بالرد عليها، فضلا عن التوعية بخطورة الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة، مقدمين للأسر التوجيه والإرشاد والنصح، مع الحث على التفاهم والحوار، والتعرف على الحقوق والواجبات قبل وبعد الزواج.

وحرر أعضاء الركن استمارات للأسر التي عجزوا عن حل مشاكلهم الأسرية لتحويلها فيما بعد لوحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.