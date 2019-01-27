بالصور- "التعليم" تستكمل التجهيزات النهائية لـ"تابلت" أولى ثانوي قبل تسليمه للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تجري وزارة التربية والتعليم، الإعدادات النهائية لأجهزة الحاسب اللوحي "التابلت" المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويشارك في إعداد الأجهزة، فرق التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتكون جميعها جاهزة للتشغيل الفوري عند تسليمها للطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر بدء توزيع الأجهزة على الطلاب بعد عودتهم من إجازة نصف العام الدراسي.

وقال الوزير إن جهاز "التابلت" محكوم تمامًا، حيث لا يمكن استخدامه في الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه يدخل فقط على بنك المعرفة المصري والمحتوى العلمي المعد للدراسة، ولا يمكن استخدامه للترفيه.

وتعاقدت الوزارة مع شركة "سامسونج" العالمية، لشراء 713 ألف جهاز "تابلت" لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي ومعلميهم، طراز: SAMSUNG Galaxy Tab A6.