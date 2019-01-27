برلمانى يطالب بحماية المصدرين الملتزمين من قرارات حظر تصدير الحاصلات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الزراعة والري، بشأن كيفية خروج الشحنات التي تحتوى على نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، بالرغم من وجود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذى يحلل الشحنات المُصدرة بجانب الحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها، مشيرا إلى أن حظر الاستيراد يؤثر بشكل كبير على قوة مصر التصديرية.

وأشار مشهور، في بيان، إلى ضرورة وضع بنود في اتقاقيات التجارة مع الدول تلزمها بمنع الاستيراد من الشركات المخالفة فقط وليس من الدولة ككل، نظرا لتأثير ذلك الكبير على المصدرين الزراعيين بالدولة، بالرغم من التزامهم بالمعايير والضوابط المطلوبة.

وطالب النائب بوجود إجراءات مشددة مع بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة للدول المستوردة، منعا لتكرار نفس المشكلات مرة اخرى، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.