محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن أزمة جهاز الرئة الصناعية وتوقف عمليات القلب وتعريض حياة المواطنين للخطر، وإمبراطورية معامل التحاليل الطبية التي خرجت عن سيطرة المسئولين في وزارة الصحة والسكان.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب فؤاد حسب الله، بشأن عدم تحويل مستشفى بسيون المركزي إلى مستشفى عام، رغم توافر كافة الشروط، وعدم تحويل مستشفى قطور المركزي إلى مستشفى عام، رغم توافر كافة الشروط، وعدم تشغيل مستشفى الصدر ببسيون، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد الشورى، بشأن تحويل مستشفى سمنود بمحافظة الغربية إلى مستشفى عام، وإغلاق مستشفى محل الزياد التكاملي، وغلق وحـدة إسعاف ميت عساس منذ 5 سنوات، واحتياج الوحدة الصحية بقرية كفر الصارم بمحافظة الغربية لجهاز معمل كميائي وأجهزة ضغط وسماعات والمستلزمات الأولية.​

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع "صحة النواب" لمناقشة "إمبراطورية معامل التحاليل الطبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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