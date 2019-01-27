خلال 200 دقيقة.. إنقاذ مرضى مستشفى الدمرداش إثر تسرب غاز بالخط الرئيسي في العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

نحو ساعتين ونصف بذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بالتعاون مع فنيي شركة الغاز، جهودًا مضنية، لإصلاح كسر بالخط الرئيسي للغاز المار بمنطقة كلية طب عين شمس، ومستشفى الدمرداش، حتى نجحوا في إصلاحه دون أي خسائر.

تلقت الأجهزة المعنية والأمنية بلاغًا في الخامسة فجر اليوم، بوجود كسر في ماسورة الغاز الطبيعي بجوار كلية الطب بعين شمس، أثناء قيام حفار بتنفيذ أعمال إنشائية بالمنطقة، فدفعت مديرية أمن القاهرة، برجال الحماية المدنية إلى موقع الكسر تحسبًا لوقوع انفجار أو أي مصادر للهب ناجمة عنه.

ولمدة أكثر من ساعتين تعثر خلالها مسئولي شركة الغاز في العثور على محابس لإغلاق مصدر التسرب حتى نجحوا في السيطرة على التسرب، وسط تأمين قوات الحماية المدنية لهم، دون وقوع أي انفجارات أو حرائق.

اُتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وجاري استئناف الأعمال الإنشائية بالمنطقة.